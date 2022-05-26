Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretinde değişikliğe gidildi! Sosyal medyada gündem oldu!
Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre, cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; cep telefonlarındaki TRT bandrol ücreti %6'dan %12'ye çıkarıldı. Madde madde açıklanan yeni düzenleme, sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Öte yandan, otomobillerdeki TRT bandrol ücreti de %0,4'ten %0,8'e çıkarıldı.
TEKNOLOJİK ALETLER
TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.