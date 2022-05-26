Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretinde değişikliğe gidildi! Sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; cep telefonlarındaki TRT bandrol ücreti %6'dan %12'ye çıkarıldı. Madde madde açıklanan yeni düzenleme, sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Öte yandan, otomobillerdeki TRT bandrol ücreti de %0,4'ten %0,8'e çıkarıldı.

TEKNOLOJİK ALETLER

TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.