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Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı!

Resmi Gazete'nin bugün çıkan sayısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı!
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