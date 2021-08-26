Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı!
Resmi Gazete'nin bugün çıkan sayısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Resmi Gazete'nin 26 Ağustos 2021 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.