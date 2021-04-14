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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyumculukta yeni dönem başlıyor! Yalnızca yetki belgesi olanlar yapabilecek!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyumculukta yeni dönem başlıyor! Yalnızca yetki belgesi olanlar yapabilecek!

Resmi Gazete'nin 14 Nisan Çarşamba 2021 tarihli ve 31454. sayısında yer alan yönetmelikle kuyum ticareti için yeni düzenlemeler getirildi. Yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında kuyum ticareti artık yalnızca yetki belgesine sahip işletmler tarafından yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyumculukta yeni dönem başlıyor! Yalnızca yetki belgesi olanlar yapabilecek!

Ticaret Bakanlığı yetkililerince, kuyum ticareti hakkında hazırlanan Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak ifade edildi.

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor. Bu kapsamda, kuyum ticareti artık yalnızca  yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Yetki belgesi bulunmayan işletmele ise kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

KUYUMCULUK YETKİ BELGESİ DETAYLARI

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenebilecek ve iptal edilecek.

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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