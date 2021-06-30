Resmi Gazete'de yayımlandı: Marketlerdeki ürün satışına güncelleme geliyor! Birçok şey artık yasak! İşte yeni market kararları Resmi Gazete'nin 30 Haziran 2021 tarihli sayısında yer alan kararda, bir süredir gündemde olan marketlere yönelik yeni düzenlemeler yer alarak yürürlüğe girdi. Böylece, sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartları belli oldu.

1 18 Ticaret Bakanlığı yetkililerince hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ"de, sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belirtildi.