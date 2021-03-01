Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yer alan düzenlemeye göre, kredi kulllandırma ücretinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, kredi kullandırım ücretleri, kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak. Daha önceki tebliğde yüzde 1 düzeyinde bulunan bu oran, beklentilerin üzerine çıkarıldı.

BANKALARA KABUL ZORUNLULUĞU

Kredi kapanmasına ilişkin olarak eklenen düzenlemeyle ise bugünden itibaren kullandırılan kredilerde, ticari müşteriler, kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunduğu takdirde bankalar bunu kabul etmek zorunda olacak.

Müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek. Kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler ise yıla tamamlanacak.