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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında yer alan düzenlemeye göre, Merkez Bankası, kredi kullanım ücreti için daha önce kullandırılan kredinin yüzde 1'ini aşamayacağı şeklinde belirlenen sınırı, yüzde 1,1'e yükseltti.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yer alan düzenlemeye göre, kredi kulllandırma ücretinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, kredi kullandırım ücretleri, kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak. Daha önceki tebliğde yüzde 1 düzeyinde bulunan bu oran, beklentilerin üzerine çıkarıldı. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!

BANKALARA KABUL ZORUNLULUĞU

Kredi kapanmasına ilişkin olarak eklenen düzenlemeyle ise  bugünden itibaren kullandırılan kredilerde, ticari müşteriler, kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunduğu takdirde bankalar bunu kabul etmek zorunda olacak. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!

Müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek. Kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler ise yıla tamamlanacak.

             

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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