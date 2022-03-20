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Resmi Gazete'de yayımlandı! O memurların maaşlarına zam!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, infaz koruma memurlarına 3. ve 4. dereceli kadrolara atanma hakkı verildiği belirtildi. Bu kararla birlikte ilgili memurların maaşlarında 560 lira artış olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! O memurların maaşlarına zam!

31784 sayılı bugünkü Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmesine yönelik talep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Alınan bu kararla birlikte tamamı bin kişi olmak üzere 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 kişilik infaz koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanacak.

MAAŞLARI ARTACAK

İnfaz koruma memurlarının 3. ve 4. dereceden kadrolara atanmasının mümkün kılınmasıyla birlikte tazminat kararnamesi nedeniyle kadrolu personelden kapsama giren 16.359 adet infaz koruma memurunun maaşlarında 560 liralık bir artış yaşanacağı belirtiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! O memurların maaşlarına zam!

İLK KEZ YARARLANACAKLAR

Resmi Gazete kararına göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren 500 adet infaz koruma memuruna 3. derece kadro personele tahsis edilmesi nedeniyle 500 infaz koruma memuru ilk defa yeşil pasaport hakkından faydalanmasına olanak sağlanacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! O memurların maaşlarına zam!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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