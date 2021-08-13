Resmi Gazete'de yayımlandı! Sel ve yangınlar sonrası AFAD yardım kampanyası başlatılacak

13 Ağustos 2021 Tarihli ve 31567 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından insani yardım kampanyası başlatılacak.

AÇILAN HESAPLARI AFAD DUYURACAK

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.