13 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" TRT 1'de!Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman çiftinden bomba hamle! Önce paylaştı sonra sildi!Şehit Hakan Bali kimdir, nereli, kaç yaşında?13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de!13 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de13 Ağustos 2021 Cuma günün spor manşetleri | Avrupa'da zafer gecesi!13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'daResmi Gazete'de bugün (13.08.2021) | 13 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıİstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ 13 Ağustos 202113 Ağustos 2021 Cuma TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Sel ve yangınlar sonrası AFAD yardım kampanyası başlatılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sel ve yangınlar sonrası AFAD yardım kampanyası başlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre sel ve yangın afetleri sonrası AFAD koordinesinde insani yardım kampanyası başlatılabilecek.

13 Ağustos 2021 Tarihli ve 31567 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından insani yardım kampanyası başlatılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sel ve yangınlar sonrası AFAD yardım kampanyası başlatılacak

AÇILAN HESAPLARI AFAD DUYURACAK

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT