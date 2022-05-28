Resmi Gazete'de yayımlandı! Takım elbise giyerek ve kravat takarak alınan 'iyi hal' indirimi resmen kaldırıldı!

Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasayla ilgili maddeye, "failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz" ibaresi eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, suçun kadına karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırı; kasten yaralamada 6 ay, işkencede 5 yıl, eziyet suçunda 2 yıl 6 ay, tehdit etmek ise 9 aydan az olamayacak. Cebir veya tehdit etmenin sağlık çalışanlarına yönelik olmasında ise verilecek ceza altıda bir oranına kadar artırılacak.

'ISRARLI TAKİP' ARTIK CEZASI OLAN BİR SUÇ

Yeni düzenlemeyle "ısrarlı takip" ceza gerektiren eylemler arasına girdi. Bu durumda faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Suçun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi hâlinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecek.