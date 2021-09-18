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Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla tüketilmesi yasaklandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını ve gıda üretiminde kullanımını yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla tüketilmesi yasaklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bunun üzerine yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle uyum ve geçiş hükümleri belirlendi.

İTHALATI DA YASAKLANDI

Bu kapsamda, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl) but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" isimli aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına da izin verilmeyecek.

Daha önce piyasaya arz edilen ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla tüketilmesi yasaklandı!

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