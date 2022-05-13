Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlığı almanın şartları değişti! Alınan konutun değeri 400 bin dolara çıkarıldı!

13 Mayıs 2022 Tarihli ve 31834 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle Türk vatandaşlığına geçişin şartları değiştirildi.

KONUTUN DEĞERİ 400 BİN DOLARA YÜKSELTİLDİ

Buna göre alınan konutun değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Söz konusu karar 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

500 BİN DOLAR 3 YIL SİSTEMDE DURURSA VATANDAŞLIK VERİLECEK

Ayrıca en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında emeklilik sistemine girenler söz konusu tutarın 3 yıl boyunca sistemde kalması durumunda Türk vatandaşlığı alabilecek. Bu karar ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin uygulama esaslarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası belirleyecek.

Diğer yandan söz konusu kararların, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46'ıncı maddesi gereğince verildiği ifade edildi.

(İHA)