Paket tur alanlara ücret iadesi yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından, tatil için paket tur alıp corona virüs (Covid-19) nedeniyle gidemeyenler için geçici yönetmelik değişikliğine gidildi. Buna göre, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya ücret iadesi yapılabilecek.

Paket tur ücretlerinin iadesine yönelik Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. Bakanlık, 2015 tarihli yönetmeliğe geçici bir madde ekleyerek 14 gün içerisinde yapılması gereken paket tur ücretleri iadelerine istisna tanıdı.

CORONA VİRÜS DÜZENLEMESİ GETİRİLDİ

Paket tur sözleşmeleri yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe geçici maddeler ekleyen Ticaret Bakanlığı, paket tur sözleşmelerinin feshinden doğan bedel iadelerine corona virüs düzenlemesi getirdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddede "COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir." denildi.