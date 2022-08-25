Resmi Gazete'de yayınlandı! Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ilgilendiriyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gül Erdoğan
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Resmi Gazete'de yayınlandı! Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ilgilendiriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ MÜJDESİ

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ilgilendiriyor!

Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA

KAYNAK: AA

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