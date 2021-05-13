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Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2320.69

Meslek Adı : Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere restorasyonla ilgili konularda ders veren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

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Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleği için “8152.43” kod olarak kullanılır iken Noter Katibi mesleği için “3411.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu “2320.69” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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