Reuters duyurdu! Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Reuters haber ajansı okuyucularına geçtiği son dakika haberi ile gündeme oturdu. İdlib saldırısı sonrası Türkiye sınırlarını açtı, Suriyelilerin Avrupa'ya gidişi durdurulmayacak.



Türkiye İdlib'den gelen şehit ve yaralı haberleri sonrası büyük sarsıntı yaşarken, Ankara'da güvenlik zirvesi yapılıyor.

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberi ise gündeme bomba gibi düştü.

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.

Türk yetkili sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiğini de ekledi.