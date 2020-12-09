Reyhani oyunu nedir, nasıl oynanır, nereye ait? Reyhani oyunu hikayesi, anlamı soruları vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bilgi alınan konulardan birisi oldu. 300 yıllık tarihi bir geçmişi olduğu düşünülen bu oyun hakkındaki detayları biz de haberimizde derledik.

REYHANİ OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR, NEREYE AİT?

Karşılıklı iki kişinin yavaş hareketlerle ve müziğin ritmine göre yer yer çömelerek, ileri ve geri adımlar atarak aynı zamanda da kolları genişçe iki yana açarak oynadıkları bir Mardin oyunudur. Mardin yöresinin en sevilen oyunlarından biridir. Adını reyhan çiçeğinden almıştır. Çiçeğin çevresine saldığı hoş kokular insanoğlunun dans etmeye başlamasına ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir. Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanterine alınmıştır. Geçmişinin 300 yıl öncesine gittiği tahmin edilmekte, eserin kime olduğu hakkında ise yeterli bilgi bulunmamaktadır.

REYHANİ OYUNU HİKAYESİ, ANLAMI

Bu oyun adını, söylencelere göre iki şeyden alıyor olabilirmiş: birincisi “reyhan adlı kokulu bitkinin mest edici kokusu gibi, bu müziğin de insanı mest etmesi“, ikincisi ise “bu oyunu oynayanların reyhan bitkisi gibi sallanması”

Reyhani, sadece Mardin merkezde ve erkekler arasında, bireysel olarak, eller havada ve yere paralel, avuç içleri açık ve yukarıyı gösterecek şekilde tutularak, dizler yere çöke çöke oynanan bir oyun. Kolların havada ve avuç içlerinin açık ve yukarıyı gösterecek şekilde tutulması ise, “Allah’a yakarışın bir simgesi” dir.

Bu müzik; Endülüs, Arap, Süryani, Kürt ve Türk müziklerinin karışımlarından oluşan ve kaynağını bu kültürlerden alan bir müziktir.