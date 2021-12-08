Reyhanlı Nüfus Müdürlüğü tabelası çok şey anlatıyor! 9 işlemden 5'i yeni doğan Suriyeli için!

Suriye'de 2011 yılında meydana gelen iç savaşın ardından milyonlarca Suriyeli, Türkiye'ye göç etti. Özellikle Hatay ve Kilis'te sayılarının çok olduğu bilinen Suriyelilerin sayıları günden güne artmaya devam ediyor. Bu durum bölgenin etnik yapısında değişikliğe yol açarken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da bu duruma dikkat çekmişti. Savaş Suriyeliler için, "Geçtiğimiz zamanlara ilk yıllarda 3'te bir doğumlar vardı ama şu anda yüzde 55 civarında. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar.” ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bu açıklamaların yansıması Reyhanlı ilçesinde bulunan ilçe nüfus müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlere yansıdı. İlçe nüfus müdürlüğünde işlem yapmak isteyenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabelanın görselini paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ," Yapılacak 9 işlemden 5 tanesi yeni doğum-Reyhanlı İlçe Nüfus Müdürlüğü" notunu düştü. Bu durum Türkiye'deki Suriyelilerin sayısının günden güne arttığını ve kalıcı olmaya başladıklarını gösteriyor.