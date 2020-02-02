Reynmen Leila sözleri | Reynmen'in yeni şarkısı
Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve sonrasında müzik piyasasına adım atan Reynmen, 'Derdim Olsun' şarkısı ile büyük çıkış yakalamıştı. Şimdi ise yeni bir şarkı ile karşımıza çıkan Reynmen'in 'Leila' sözleri haberimizde...
İlk göz ağrım 'Leila' diye Reynmen yeni şarkısının sözünü ve müziğinin kendisine ait olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Youtube'da kısa sürede dinlenme rekoru kıran Leila'nın sözleri haberimizde.. Leila şarkısı 1 saatte 472.012 görüntüleme aldı.
LEİLA SÖZLERİ
Leila ah Leila ah
Eyvah Eyvah
Leila ah Leila ah
Sana mecburum ama geri dönemem
Eyvah Eyvah
Ona yine geceleri zehir edemem
Leila ah Leila ah
Sana mecnunum ama seni bilemem
Olmaz olmaz
Zorla yine sana beni sev diyemem
Ne yapsam nafile,
Bomboş,
Bir görsen halimi
Keşke
Yaşansa bir mucize
Çok zor
Anlatsam derdimi
Yok yok,
Düşüyorum dara beni geri verin bana
Arada bir geliyor üzerime ama
Sakladım acının en güzelini sana
Dünya bir yana sen bir yana
Sonu boş ama yine anı çok
Bana geri gelip hadi yamacıma koş
Yine sor yine gelip bana sor
Bulamazsın beni,
Yalnızlara sor Leila
Beni bana sor Leila
Anılara sor Leila
Ama çok zor Leila
Kurtar beni Mevla
Leila ah Leila ah
Sana mecburum ama geri dönemem
Eyvah Eyvah
Ona yine geceleri zehir edemem
Leila ah Leila ah
Sana mecnunum ama seni bilemem
Olmaz olmaz
Zorla yine sana beni sev diyemem
Günahı boynuma
Kaç gel geri bana
Acıma ruhuma açtığın yaralara
Ağlamam asla yok
Ama bağışla beni bak zor
Sor Leila
Beni bana sor Leila
Anılara sor Leila
Ama çok zor Leila
Leila ah Leila ah,
Sana mecburum ama geri gelemem,
Eyvah Eyvah,
Leila ah Leila ah,
Sana mecburum ama geri dönemem,
Eyvah Eyvah,
Ona yine geceleri zehir edemem,
Leila ah Leila ah,
Sana mecnunum ama seni bilemem,
Olmaz olmaz,
Zorla yine sana beni sev diyemem
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