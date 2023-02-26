Reza Ghandipour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Ghandipour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Ghandipour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Ghandipour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Ghandipour 13 Ocak 2006 tarihinde Behbahan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا غندی پور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Ghandipour Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Reza Ghandipour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reza Ghandipour'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reza Ghandipour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Ghandipour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Ghandipour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Ghandipour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Reza Ghandipour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Ghandipour şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Reza Ghandipour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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