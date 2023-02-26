Reza Moghanlou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Moghanlou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Moghanlou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Moghanlou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Moghanlou 13 Mart 1998 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا مغانلو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Moghanlou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Reza Moghanlou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reza Moghanlou'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reza Moghanlou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Moghanlou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Moghanlou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Moghanlou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Niroye Zam U21

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal U21

1 Eylül 2019 yılında Parag Teheran

6 Eylül 2020 yılında Havadar SC

25 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Reza Moghanlou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Moghanlou şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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