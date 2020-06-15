Rezilliğin böylesi! çocuklara fuhuş yaptırmaktan tutuklandılar
Edirne'nin Keşan ilçesinde, ' fuhuş yaptırmaktan haklarında toplam 71 yıl 6 ay hapis cezası olan ve polis ekipleri tarafından uzun süredir aranan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.Ö. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 'çocukları fuhuşa teşvik etmek, zorla alıkoymak, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmaktan hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ile 33 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A.'yı, yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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