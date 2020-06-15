Rezilliğin böylesi! çocuklara fuhuş yaptırmaktan tutuklandılar

Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 'çocukları fuhuşa teşvik etmek, zorla alıkoymak, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmaktan hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ile 33 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A.'yı, yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.