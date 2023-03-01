Rhys Tyler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Tyler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Tyler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Tyler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Tyler 18 Haziran 1992 tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Tyler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rhys Tyler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 21 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Rhys Tyler'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rhys Tyler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Tyler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhys Tyler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Tyler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RW Erfurt U19

1 Temmuz 2011 yılında RW Erfurt II

1 Ocak 2012 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2012 yılında RW Oberhausen

4 Ağustos 2015 yılında Hungerford

1 Temmuz 2018 yılında Wealdstone

1 Temmuz 2019 yılında Chippenham

21 Ekim 2020 yılında Hungerford

Rhys Tyler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Tyler şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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