Ricardo Henning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Henning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Henning kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Henning ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Henning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Henning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Henning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Henning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Henning 22 Eylül 2000 tarihinde Buff Bay şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Jamaika,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Oliver Henning şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Henning Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Ricardo Henning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ricardo Henning'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Henningboyu ve yaşı kaç

Ricardo Henning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Henning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Henning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Henning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Braunschw. Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Braunschw. U17

1 Temmuz 2017 yılında Braunschw. U19

1 Ocak 2019 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln II

Ricardo Henning kimdir

Ricardo Henning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Henning şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Langenhagen (-2014), Eintracht Braunschweig (2014-2019)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Henning nereli

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