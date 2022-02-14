Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!

Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, yıllarca Türkiye'de top koşturmuştu. Ülkemizde oynadığı dönemde başarılı performansının yanı sıra zaman zaman hırçın tavırlarıyla da dikkat çeken Quaresma, ülkesinde de huyundan vazgeçmiyor. Oynadıkları bir müsabakada rakibini kucaklayan Portekizli yıldız, saha kenarına taşıdı. Rakip futbolcular bu duruma tepki gösterdi.

OYUN SAKATLIK NEDENİYLE DURDU

Ligin son sırasında yer alan Belenenses, 50. dakikada Safira'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçtiği müsabakada 3 puanı almayı başarmıştı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise bir futbolcunun zaman geçirmek üzere yerde yatması Quaresma'yı kızdırdı. Sakatlık nedeniyle hakemin oyunu durdurduğu dakikada Quaresma rakibine doğru yöneldi.

RAKİBİNİ KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ

Sakatlık nedeniyle yerde yatan Afonso Sousa2yı kucağına alan Quaresma, saha kenarına doğru koşarak oyuncuyu dışarı çıkarmak istedi. Rakip takım futbolcuları Portekizli futbolcunun yanına giderek tepki gösterirken hakem de bu hareketinden dolayı Quaresma'ya sarı kart çıkardı. O anları görenler ise yıldız futbolcunun yaptığı hareketi şaşkınlıkla izledi.