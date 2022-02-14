Liberalist ne demek, TDK'ya göre Liberalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Salim Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Salim Şen'in biyografisiOGS kalktı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek?Son dakika | Araç sahipleri dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından flaş karar! Köprü ve otoyollarda OGS kaldırıldı, ücretler HGS'den tahsil edilecekKapı/Kantar Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCanım Annem dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!İSKİ su kesintisi olan ilçeler 14 Şubat 2022 Pazartesi| Sular ne zaman gelecek?Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisiCanım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!

Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!

Kariyerini ülkesinin Vitoria Guimarães takımında sürdüren Ricardo Quaresma, bildiğimiz tavırları sergilemeye devam ediyor. Maç içinde sakatlanan rakibine kızan Quaresma, rakibin kucakladığı gibi kenara götürdü.

Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, yıllarca Türkiye'de top koşturmuştu. Ülkemizde oynadığı dönemde başarılı performansının yanı sıra zaman zaman hırçın tavırlarıyla da dikkat çeken Quaresma, ülkesinde de huyundan vazgeçmiyor. Oynadıkları bir müsabakada rakibini kucaklayan Portekizli yıldız, saha kenarına taşıdı. Rakip futbolcular bu duruma tepki gösterdi.

Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!

OYUN SAKATLIK NEDENİYLE DURDU

Ligin son sırasında yer alan Belenenses, 50. dakikada Safira'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçtiği müsabakada 3 puanı almayı başarmıştı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise bir futbolcunun zaman geçirmek üzere yerde yatması Quaresma'yı kızdırdı. Sakatlık nedeniyle hakemin oyunu durdurduğu dakikada Quaresma rakibine doğru yöneldi.

Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!

RAKİBİNİ KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ

Sakatlık nedeniyle yerde yatan Afonso Sousa2yı kucağına alan Quaresma, saha kenarına doğru koşarak oyuncuyu dışarı çıkarmak istedi. Rakip takım futbolcuları Portekizli futbolcunun yanına giderek tepki gösterirken hakem de bu hareketinden dolayı Quaresma'ya sarı kart çıkardı. O anları görenler ise yıldız futbolcunun yaptığı hareketi şaşkınlıkla izledi.

Ricardo Quaresma bildiğimiz gibi! Sakatlanan rakibini kucağına aldı götürdü!

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT