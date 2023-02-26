Richard Acquaah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Acquaah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Acquaah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Acquaah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Acquaah 14 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Acquaah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Acquaah'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Acquaah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Acquaah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Acquaah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Acquaah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Legon Cities FC

Richard Acquaah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Acquaah şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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