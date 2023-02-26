Richard Akrofi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Akrofi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Akrofi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Akrofi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Akrofi 13 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Akrofi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Akrofi'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Akrofi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Akrofi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Akrofi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Akrofi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Hearts of Oak

1 Kasım 2018 yılında Bilinmiyor

15 Mart 2021 yılında King Faisal

3 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Richard Akrofi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Akrofi şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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