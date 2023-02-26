Richard Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Asare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Asare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Asare 9 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Asare Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Richard Asare'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Asare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Asare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Asare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Asare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Asare şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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