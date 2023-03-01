Richard Brindley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Brindley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Brindley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Brindley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Brindley 5 Mayıs 1993 tarihinde Norwich şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere,Grenada uyrukludur.Gerçek adı da Richard Micheal Brindley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Brindley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Richard Brindley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 5 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Richard Brindley'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Brindley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Brindley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Brindley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Brindley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Norwich Res.

1 Temmuz 2012 yılında Chelmsford

17 Ocak 2013 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2013 yılında Rotherham

25 Kasım 2014 yılında Scunthorpe Utd.

3 Ocak 2015 yılında Rotherham

29 Ocak 2015 yılında Oxford United

28 Şubat 2015 yılında Rotherham

26 Mart 2015 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2015 yılında Rotherham

1 Temmuz 2015 yılında Colchester Utd.

10 Temmuz 2017 yılında Barnet

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2018 yılında Bromley

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2019 yılında Notts County

Richard Brindley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Brindley şuan Notts County takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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