Richard Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Calderon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richard Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Calderon 25 Haziran 1993 tarihinde Lago Agrio şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Richard Rodrigo Calderón Llori şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Calderon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Richard Calderon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Calderon'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2011 yılında LDU Quito

24 Eylül 2012 yılında CD Espoli

22 Ocak 2013 yılında SD Quito B

7 Mayıs 2013 yılında LDU Cuenca

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2015 yılında Deportivo Quito

2 Şubat 2016 yılında Barcelona SC

15 Şubat 2018 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC

2 Ocak 2020 yılında Delfín SC

7 Eylül 2020 yılında Barcelona SC

4 Ocak 2021 yılında CD Macará

3 Ocak 2022 yılında Orense

Richard Calderon kimdir

Richard Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Calderon şuan Orense SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seleccion de Sucumbíos (11/2005-12/2005, 3/2007-10/2007), CD Caribe Junior (-10/2005, 1/2006-3/2007, 10/2007), LDU Quito (10/2007-12/2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Richard Calderon nereli

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