Richard Farias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Farias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Farias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Farias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Farias 17 Ocak 1995 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Richard Alexander Farías Pianda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Farias Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Farias'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Farias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Farias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Farias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Farias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2014 yılında Club Águilas

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2015 yılında Club Águilas

21 Mart 2016 yılında Puerto Quito

8 Mayıs 2017 yılında Atl. Quininde

27 Haziran 2017 yılında Puerto Quito

6 Temmuz 2019 yılında Atl. Porteño

7 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

3 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Richard Farias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Farias şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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