NTV'de Yüzde Yüz Futbol Programında yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen yaptığı açıklama ile kanaldan ayrıldığını duyurdu. Rıdvan Dilmen'in açıklaması sonrası Rıdvan Dilmen neden istifa etti? | Rıdvan Dilmen neden spor yorumculuğunu bıraktı? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar.

RIDVAN DİLMEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

NTV'de Yüzde Yüz Futbol Programında yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen kanaldan ayrıldığını açıkladı. Kişisel Twitter hesabı üzerinden sevenlerini bilgilendiren Dilmen, vicdanen rahat olduğunu, hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili herhangi bir saygısızlığının olmadığını dile getirdi.

Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir süre önce birkaç medya mensubuyla anlaşmazlıklar yaşamış ve geçtiğimiz aylarda bazı gazete müdürleriyle karşı karşıya gelmiş ve taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkeme salonlarına kadar taşınmıştı.

RIDVAN DİLMEN NEDEN SPOR YORUMCULUĞUNU BIRAKTI?

Spor yorumculuğunu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen'in bu kararı sevenlerini üzerken, ünlü futbol yorumcusu, yakın geçmişte ailesine ve kendisine yönelik iftira kampanyalarının aktörlerini, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğini belirtti.

43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiği Türk futbolu ailesindeki yerini bugün itibarıyla sonlandırdığını söyleyen Dilmen, NTV ailesine ve Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e de teşekkürlerini sundu.