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Rihanna'nın sokak tarzı beğeni topladı

Uzun süredir görüntülenmeyen Rihanna geçtiğimiz gün alışveriş yaparken kameralara yakalandı. Renkli kıyafetler tercih eden dünyaca ünlü sanatçı tarzı ile göz kamaştırdı.

Rihanna'nın sokak tarzı beğeni topladı 1113

Kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Rihanna geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı.