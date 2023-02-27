Rihards Matrevics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rihards Matrevics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rihards Matrevics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rihards Matrevics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rihards Matrevics 18 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rihards Matrevics Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rihards Matrevics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rihards Matrevics'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rihards Matrevics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rihards Matrevics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rihards Matrevics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rihards Matrevics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U21

1 Ağustos 2018 yılında Barnet

5 Ekim 2020 yılında Hendon

1 Mart 2021 yılında Valmiera

1 Ocak 2023 yılında Riga

Rihards Matrevics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rihards Matrevics şuan Riga FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rihards Matrevics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

West Ham United

Letonya takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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