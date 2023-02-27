Rinor Kuqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinor Kuqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rinor Kuqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rinor Kuqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rinor Kuqi 27 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rinor Kuqi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rinor Kuqi'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rinor Kuqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rinor Kuqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rinor Kuqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rinor Kuqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2021 yılında KF Dukagjini

19 Ocak 2022 yılında KF Istogu

17 Temmuz 2022 yılında KF Dukagjini

Rinor Kuqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rinor Kuqi şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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