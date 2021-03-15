Türkiye'deki illler 4 farklı risk grubuna ayrılmış ve bu illerde renklere göre farklı tedbirler alınmıştı. Bugün kabine bir kez daha koronavirüs ile mücadele kapsamında toplanarak yeni konular masaya yatırılacak.

Vatandaşlar Kabine Toplantısında alınacak yeni kararlara kilitlenmiş durumda. Toplantı sonrası Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında muhtemel yeni tedbirleri açıklayacak. Toplantının gündem maddelerinin birinin de eğitim konusu olacağından rengi değişen illerdeki okullarla ilgili yeni kararlar duyurulabilir. Peki Risk haritasına göre okullar tekrar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi 2021?

RİSK HARİTASINA GÖRE OKULLAR NE ZAMAN KAPACANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini vermişti.

Kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamaların gevşetilmesiyle artan vaka sayıları nedeniyle bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimali gündemde. Bugünkü kabine toplantısında son verilere göz önüne alınarak restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre yeniden güncellenecek.

Riskin arttığı illere yeni kısıtlamalar getirilecek. Güncellenecek haritada gözler özellikle nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ 2021?

Rengi değişen illerde yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime çevrilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası yapılacak konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

SELÇUK: BİZİM BİR DENGE TUTTURMAMIZ GEREKİYOR

Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınav olmasıyla ilgili de, "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. "Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım." "Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu." gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu? Ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'ın üzerinde bir geri çekilme oluyor. "Niye çalışayım?" noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.'' ifadelerini kullandı.