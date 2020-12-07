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  3. Riskli iller arasında yer alan Hatay, tedbirlerin arttırılmasını talep etti

Riskli iller arasında yer alan Hatay, tedbirlerin arttırılmasını talep etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay'da koronavirüs vakalarının yüzde 125 arttığının açıklanmasının ardından halk, tedbirlerin daha da arttırılmasını talep etti.

Riskli iller arasında yer alan Hatay, tedbirlerin arttırılmasını talep etti

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tarihi Uzun Çarşı için aldığı kapatma tavsiye kararına esnaf kısmen uyarken, bazı esnaf iş yerlerini açmaya devam etti. Ayrıca çarşıda yoğunluğun devam ettiği de gözlendi.

Vatandaşlar tedbirlerin sıkı bir şekilde arttırılması gerektiğini ve kesinlikle Hatay özelinde 14 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini belirttiler. Vatandaşların hala dışarıya çıktığını ve şehrin önemli noktalarında yoğunluk oluşturduklarına dikkat çeken vatandaşlar, tedbirlerin yetersiz kaldığını, daha ağır ve sıkı tedbirler getirilmesi gerektiğini belirttiler.

Riskli iller arasında yer alan Hatay, tedbirlerin arttırılmasını talep etti

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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