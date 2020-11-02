Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki yıkılan evlerdeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem sonrası bir çok bina yıkılırken bazı binalar da yan yatar şekilde yıkılmaya meyilli halde kaldı. Peki Rıza Bey Apartmanı, Doğanlar Apartmanı, Yılmaz Erbek Apartmanı, Emrah Apartmanı, Yağcıoğlu Apartmanı ve Barış Sitesi'nde kaç kişi öldü, kaç kişi çıkarıldı?

RIZA BEY APARTMANI'NDA ÖLENLER VE KURTULANLAR

Alınan bilgiye göre ekiplerin çalışma yaptığı Rıza Bey Apartmanı enkazından gün boyunca 7 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek sağ olarak kurtarıldı. Bununla birlikte Rıza Bey Apartmanı enkazından toplamda 17 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, 18 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 21 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ölenler

– Fatih Ağar (49)

– Beril Gidiş (27)

– Ayşe Melahat Köse (58)

– Nilüfer Daloğlu (45)

– Asya Daloğlu (11)

– Ekrem Özgür Duman

Kurtulanlar

– Buse Hasdemir/ Rıza Bey Apartmanı

– İnci Okan (16) / Rıza Bey Apartmanı

– Ahmet Çitim (70) / Rıza Bey Apartmanı

– Gizem İleri /

DOĞANLAR APARTMANIN'DA ÖLENLER VE KURTULANLAR

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile diğer birimler şu ana kadar enkaz altından 4 kişiyi canlı olarak çıkarırken, 6 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Ölenler

– Mert Küçükyumuk

– Eda Küçükyumuk

– Ateş Küçükyumuk (2)

– Umut Perinçek (7)

– Ali Çağın Kaygusuz

Kurtulanlar

Günay Özışık (15) / Doğanlar Apartmanı

– Seher Dereli Perinçek / Doğanlar Apartmanı

– Ezel Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı

– Elzem Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı

– Elif Perinçek (3) / Doğanlar Apartmanı

YILMAZ ERBEK APARTMANI'NDA ÖLENLER VE KURTULANLAR

30 Ekim'deki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 5 kişi sağ kurtarıldı. Zemin katında bir süpermarket zincirinin şubesi bulunan apartmanın ilk 2 katı çökmüş ve bina yan yatmıştı. Binanın devrilmesini engellemek için yaklaşık 2 gün boyunca 3 vinç binanın kolonlarına destek verdi. Bugün ise içinde hiç kimsenin bulunmadığı tespit edilen binanın yıkımına karar verildi. Yılmaz Erbek Apartmanı, yaklaşık 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve yürüyerek ayrılmasıyla dikkat çeken Hülya Özmet’in kurtarıldığı binaydı.

Kurtulanlar

– Halim Sarı (62) / Yılmaz Erbek Apartmanı

– Fadime Tolu (53) / Yılmaz Erbek Apartmanı

BARIŞ SİTESİ'NDE ÖLENLER VE KURTULANLAR

Ölenler

– Çınar Eren (10)

– Ünal Eren

Kurtulanlar

– Emine Eren (62) / Barış Sitesi

– Gülben Emiroğlu (28)

İzmir'de depremde yan yatan ve yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi’nin enkazında hayatını kaybeden 7 vatandaşın yeri, jandarmaya ait hassas burunlu kadavra köpeği ‘Pelte’ ile belirlendi.

4 bloğundan 3’ü yan yatan ve çökme tehlikesine karşı iş makineleriyle desteklenen binalardan şu ana kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Depremde hayatını kaybeden Çınar Eren’in babaannesi 62 yaşındaki Emine Eren depremden 14 saat, Buse Hasyılmaz 9,5 saat ve Nurcan Tosun ise 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de görevli sağlık memuru Doğan Sert (44), nöbete gitmeden önce hazırlanmak için Barış Sitesi'ndeki eve gitti. Bu sırada depreme yakalanan Sert'e hala ulaşılamazken, ailesi ölü ya da sağ olarak Doğan Sert'e ulaşmak istediklerini belirtti.

İzmir'de görevli sağlık memuru Doğan Sert, hemşire eşi ve iki çocuğu ile dışarıya çıktı ancak daha sonra eşi ve çocuklarını bırakarak nöbete hazırlık yapmak için Barış Sitesi D Blok 1. kattaki evine gitti. Evinde kıyafetlerini hazırlayıp nöbete gitmeyi planlayan Sert, bu sırada depreme yakalandı.

EMRAH APARTMANI

Ölenler

– Hasene Argüder (55)

– Rabia Uzun

– Hayati Uzun (17)

– İpek Şirin (8)

YAĞCIOĞLU APARTMANI

Ölenler

– Burcu Yüksel

– Ege Ilgaz Yüksel

– Dila Yüksel

BİVA TOWER

Ölenler

– Melih Dağbaşı

İZMİR DEPREMİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 994 olarak açıklandı. 106 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken ağır hasarlı 53 bina tespit ettiklerini söyledi.