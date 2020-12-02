Rıza Çalımbay kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Çalımbay korona mı oldu? başlıkları internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde yer verdik.

RIZA ÇALIMBAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

57 yaşında olan Rıza Çalımbay, 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas‘ın Yıldızeli İlçesi Topulyurt Köyü’nde dünyaya gelmiştir.



İlkokulu burada bitirdi. Annesi Fatma Çalımbay’dır. Babası Bektaş Çalımbay, Sivas’tayken taş ocağında çalışarak eşi ve dört çocuğunun geçimini sağlamaktayken birgün kaza geçirir, ayağından sakat kalınca işsiz kalır. Bunun üzerine 1970’li yıllarda Çalımbay ailesi İstanbul‘a göç etti. Hemşehrileri önce babasına Harbiye’de Toto Karaca Tiyatrosu’nda temizlik ve bekçilik işi buldu. Daha sonra dostları Bektaş Çalımbay’a Bebek’teki bir apartmanda kapıcılık işi buldu.



Dört kardeşiyle yoksul bir ailede büyüdü. İlkokuldan sonra okumadı. Ailesine katkıda bulunmak için bakkalda, kahvehanede çırak çalıştı. Kardeşlerinin adı Songül, Şengül, ve Kemal’dir. Beşiktaş alt yapısında futbola başladı ve 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. 16 yılı aralıksız A takımda olmak üzere 20 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş’da ve Türk Milli Futbol Takımı’nda kaptanlık yapmıştır. Fulbol oynadığı yıllarda “Atom Karınca” lakabı verilmiştir kendisine. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağbek mevkiinin de alternatif adamıydı. 37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Milli formayı giydi.



1996 Temmuz’unda jübile yaparak futbolu bıraktıktan sonra İngiltere‘ye teknik direktörlük kurslarına gitmiştir. Türkiye’ye döndüğünde Christoph Daum‘un yardımcı antrenörü olarak 2000/2001 sezonunda Beşiktaş’da ilk teknik hocalık görevine başladı. Ardından Göztepe’nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay Göztepe’yi ligde 8. yaptı, daha sonra Denizlispor ve Çaykur Rizespor’da görev almış; çalıştırdığı tüm takımlar da başarılı sonuçlar almıştır. Özellikle Denizlispor’la UEFA Kupası‘nda son derece başarılı sonuçlar almıştır.



Rıza Çalımbay, 1959 yılından itibaren Beşiktaş’ın resmi maçlarda en çok forma giyen futbolcusudur. 2004/2005 sezonun ortasında Vicente Del Bosque‘den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelmiştir. Ancak 2005/2006 sezonu başında özellikle Türkiye Süper Ligi’nde bir türlü istenen sonuçlar gelmeyince ligin 9.haftasında Beşiktaş’daki görevinden istifa etti.

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Ankaraspor’un teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak iddialı başladığı sezonda aradığını bulamayan ve düşme tehlikesi yaşayan bu takımda da başarılı olamadı. Sezon tamamlanmadan Ankaraspor teknik direktörlüğü görevinden de ayrılmak durumunda kaldı.



2006-2007 sezonunun ilk yarısında herhangi bir takım çalıştırmayan Çalımbay, 18 Aralık 2006 tarihinde Beşiktaş’a gelmeden önce teknik direktörlük yaptığı Çaykur Rizespor’un başına ikinci kez getirilmiştir. 2007-2008 sezonunda Göztepe’de sportif direktör olarak görevlendirilmiştir. Günümüzde Süper Lig takımlarından Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.



Rıza Çalımbay, henüz çocuk yaşta çocukluk aşkı, mahalle arkadaşı Leyla Çalımbay ile evlenir. Bu mutlu evlilik yıllardır sürer. “Ayça Manolya” ve “Tuğçe” adında İki kız çocuğu var.

RIZA ÇALIMBAY'IN TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

2001 yılında Göztepe takımını çalıştırdı

2002-2003 yılında Denizlispor takımını çalıştırdı

2003-2004 yılında MKE Ankaragücü takımını çalıştırdı

2004-2005 yılında Çaykur Rizespor takımını çalıştırdı

2005 yılında Beşiktaş takımını çalıştırdı

2005-2007 yılında Ankaraspor takımını çalıştırdı

2007 yılında Çaykur Rizespor takımını çalıştırdı

2008-2010 yılında Eskişehirspor takımını çalıştırdı

2010-2013 yılında Sivasspor takımını çalıştırdı

2013-2014 yılında Çaykur Rizespor takımını çalıştırdı

2014-2015 yılında Mersin İdman Yurdu takımını çalıştırdı

2015-2016 yılında Kasımpaşa takımını çalıştırdı

2016 yılında Antalyaspor takımını çalıştırdı

2019'dan beri Sivasspor takımını çalıştırıyor

RIZA ÇALIMBAY KORONA MI OLDU?

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımının başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim . Teknik kadroma ve oyunculara güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum"