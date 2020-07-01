Rıza Çalımbay'dan pes etmiyoruz açıklaması!

Süper Lig'in ilk yarısında olağanüstü bir çıkışla haftalarca liderlik yarışında zirveye tutunan Sivasspor, ikinci yarının başlamasıyla düşüş göstermişti. 29. hafta sonunda Lig'de 53 puanla 3. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip son olarak evinde Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.

Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesine bulunduğu açıklamalarda Sivasspor'un iddiasının devam ettiğini söyledi. 30. haftada ki Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Sivasspor, Kayserispor karşısında bu sezon ilk defa evinde yenilgi aldı. Rıza Çalımbay maç hakkında, "Şanssız bir gün geçirdik. Maçın başında penaltı kaçırdık, topumuz direkten döndü. Kaçırdığımız goller oldu. Bunlardan biri gol olsaydı o maç farklı olacaktı. Maçta baskıyı ele aldık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ardından iyi de oynadık. Ablukaya aldık. Son pasları değerlendiremeyince bir türlü golü atamadık.” diye konuştu.

"KASIMPAŞA'DAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

Hafta sonu Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor. Çalımbay, final maçı olarak değerlendirdiği Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "Final maçı gibi bir maç olacak. Sakat oyuncularımız da düzelirse inşallah tam kadro oraya gideceğiz. Oradan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor. Kayserispor maçını telafi etmemiz gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Kasımpaşa tanıdığım gibi takım. Son haftalarda gayet iyi gidiyorlar. İnsanlar bizim maçlarımıza bakarak maçların kolay olduğunu düşündü ama öyle değil. Can derdinde olan takımlar daha iyi konsantre oluyor. Çok iyi mücadele ediyorlar. Sürpriz sonuçlar alabiliyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Bütün arkadaşlar bunun farkında. Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor.” açıklamasını yaptı.