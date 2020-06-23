Rıza Esendemir yoğun bakımdaki kızı için dua istedi

Şarkıcı İrem Derici'nin eski eşi radyo programcısı Rıza Esendemir kızı için sevenlerinden dua istedi. Esendemir’in 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, skolyoz ameliyatı oldu. Rıza Esendemir, ameliyat sonrası dört gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak takipçilerinden dua istedi.

Rıza Esendemir sosyal medya hesabından paylaştığı kızının ameliyat öncesi hastanede çekilen son fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; "Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin"

RIZA ESENDEMİR KİMDİR?

Rıza Esendemir, 19 Mayıs 1979 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Radyoculuk hayatına henüz 11 yaşındayken Denizli'de başlamıştır.1997 yılında Best FM'de A-Rıza Show adlı programı sunmaya başlamıştır. Program, gündemdeki konuları eğlenceli bir şekilde aktarmayı, çeşitli tiplemeler ve telefon şakalarıyla da güldürmeyi amaçlamaktadır.

Gelinim Olur musun? adlı evlilik yarışması ile Türkiye'de "Semra Kaynana" adıyla fenomen olan Semra Yücel'in yarışmada sarf ettiği sözleri müzik alt yapısıyla birleştirerek "Semra Yücel Megamix" (Daldan Dala) adıyla şarkı haline getirmiştir ve büyük ilgi toplamıştır. Ağustos 2014'te Alem Fm'le anlaşmıştır.

İlk eşi Yeşim Vatan dan 2011 Eylül ayında boşanmıştır. 13 Eylül 2014 tarihinde ikinci defa İrem Derici ile dünya evine girmiştir. Ancak İrem Derici ile de aradığı mutluluğu bulamamış ve tek celsede boşanmıştır.