Rize Pazar Belediyesi memur alımı 2021 | Pazar Belediyesi memur alımı başvuru şartları neler?

Pazar Belediyesine 3 memur, 1 tahsildar, 1 belediye trafik memuru, 1 şoför ve 4 zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurularda adaylardan en az 60 KPSS puanı şartı aranıyor. Peki Pazar Belediyesi memur alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

PAZAR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların 22 ile 24 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri gerekiyor.

Elektronik ortamda, Belediyemizin (insankaynaklari@pazar.bel.tr) internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine gönderecek.

ALIM YAPILAN KADROLAR HANGİLERİ?

- Zabıta memuru

- Memur

- Şoför

- Belediye trafik memuru

- Tahsildar

- Hasta Bakımı ve Temizlik Personeli.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

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