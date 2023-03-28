Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor

Rize şehir merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle sağlamlığını yittirdiği için yıkılan belediye bloklarının yerine yükselen yeni binaların inşaasında sona gelindi.

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Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor

Rize şehir merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle sağlamlığını yittirdiği için yıkılan belediye bloklarının yerine yükselen yeni binaların inşaasında sona gelindi. Rize'de ticaretin kalbinin attığı yer olarak adlandırılan ve 173 bin metrekarelik dolgu alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan 404 ofis ve 133 iş yeri kısa süre sonra sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Kentteki diğer alanlarda örnek teşkil etmesi hedeflenen ve Rize'ye özgü mimarisi ile yükselen belediye blokları adeta bir açık hava alışveriş merkezini andıracak. Başlangıç öncesinde birçok kişinin "Yapılamaz, gerçekleşemez" gözüyle baktığı projede iş makinelerinin değmesi ile kâğıt gibi yıkılan binaların yerine yapılan yeni binalar Rizelilerin de beğenisini kazanıyor. Kentsel dönüşümün güzel gittiğini ve devamının gelmesi gerektiğini savunan Rizeliler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kontrolünde yapılan yeni binaların sağlamlığına da güvendiklerini de söylemeyi ihmal etmiyor.

Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor

"BEKLENENDEN DAHA HIZLI YAPILDI"

Rize'de dolgu alanının fazla olması nedeniyle zeminin sağlam olmadığını, bu nedenle diğer binalarında yıkılan belediye blokları gibi gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Gaffur Seymenoğlu isimli vatandaş "Beklenenden daha hızlı yapıldı ve şu an bitmek üzere. Görsel olarak, yapısal olarak, kültür olarak çok güzel öne çıktı. Ben bu kadar beklemiyordum. Devlet yıktı, yeniden daha iyisini yaptı. Baktığımızda Rize'ye yeterli değil. Bu alanı bu şekilde başlamışken aynı mekanizmanın Rize'de ki bütün binalarda denetleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Depremden ders çıkarmamız lazım. Binaları artık ince eleyip sık dokumalıyız. Bu konuda Rize belki de deprem bölgesinde değil ama bazı şeyleri düşünmek gerekiyor. Bölgesel olarak biz heyelanlı bir bölgeyiz, deprem belki olmasa bile zeminimiz sağlıklı değil. Gerekli kurumların yapı denetimlerinin daha sık yapmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM RİZE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Ulaş Lezgioğlu isimli Rizeli genç ise kentsel dönüşümün şehir için önemli olduğuna vurgu yaparak "Kentsel dönüşüm Rize için çok önemli bir faktör. Şehrin gelişimi açısından olsun, turist gelişi açısından olsun, Rize'nin gelişimi açısından olsun olması gereken bir şey. Eski Deniz Caddesi havası tabi gelmez ancak modernlik açısından güzel bir adım" şeklinde konuştu.

Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor

"TAYYİP BEYİN GÜZEL BİR ESERİ"

Yapılan kentsel dönüşümün Rize'nin çehresini değiştirdiğini savunan Ömer Kutlu isimli bir diğer vatandaş ise "İnşallah daha iyi olacak. Kentsel dönüşümden zarar gelmez. Görünen eser belli. Rizeli için güzel bir oluşum güzel bir tesis, güzel bir kentsel dönüşüm. Eski hali berbat, eski hali rahmetli Belediye eski Başkanı Ekrem Orhon Bey'in zamanından kalma bir yerdi. Cumhurbaşkanımız Tayyip beyin güzel bir eseri. Şehrin görünümünü değiştirdi, güzel oldu" diye konuştu.

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