Rize Valiliği'nden çay sektörünü ilgilendiren koronavirüs açıklaması

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınacak genel tedbirlere yer verildi.

2020 YILI RİZE İLİ ÇAY SEKTÖRÜNE İLİŞKİN COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINACAK GENEL TEDBİRLER

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Sayın Vali Kemal ÇEBER başkanlığında aşağıda üyelerin iştiraki ile 15/04/2020 tarihinde toplanarak;



Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke çapındaki genel prensip olan “sosyal hareketin azaltılması prensibi” çerçevesinde çay tarımı ile ilgili alınan kararlar için öncelikli olarak herkesin bulunduğu yerde kalması, aynı işin gelmeden bir vesile ile başkasına gördürülmesi ve bu hassas süreçte zorunlu olmadıkça mümkün mertebe Rize’ye gelinmemesi esastır. Ancak herhangi bir yerden mevzuata uygun şekilde seyahat belgesi alarak ilimize gelecek olanlar için;



A-İlimize Başka İllerden Çay Tarımı İçin Gelecek Olan Müstahsillere İlişkin Kararlar:



1-En geç 30 Nisan 2020 (30 Nisan dahil) tarihine kadar bulundukları illerden durumlarını belgelendirerek seyahat izin belgesi ile ilimize giriş yapmaları şarttır. Varış yerlerindeki köy ve mahalle muhtarları tarafından bu kişilerin isim listelerinin il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmeleri gerekmektedir.



2-Bu süreçte 30 Nisan 2020 tarihine kadar ilimize gelen tüm vatandaşlarımız eğer misafir oldukları ev halkı varsa onlarla da beraber 14 gün mutlak izolasyon altına alınacaklardır.



3-İzolasyon sürecini geçirmeyen hiçbir vatandaş kesinlikle çay tarımı dahil sokağa çıkamayacaktır. İzolasyon süreci zarfında izole ailelerin temel gıda vb. ihtiyaçları ilgili muhtarlar/Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacaktır. Bu süreçte bu grupların iş yükü artacağından bu gruplar güçlendirilecektir.



4-İletişim bilgileri önceden alınmış olan aileler İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Kaymakamlıklar vb. gibi görev tamını yapılmış birimlerce düzenli aranacaklalardır.



5-14 günlük izolasyon yasağını ihlal eden tüm vatandaşalar başta muhtarlarımızca olmak üzere duyarlı vatandaşlarımızca derhal 155, 156 nolu telefonlara bildirilecektir.



6-İzolasyon sürecinin sağlıklı yürütülmesi mahalle ve köylerimizde başlıca muhtarlarımızın sorumluluğunda olup bu anlamda görevini suistimal ettiği öğrenilen muhtarlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde adli, idari ve cezai işlem başlatılacaktır.



7-30 Nisan 2020 tarihinde sonra çay tarımı için gelenler olursa bu kişilerle ilgili ve bu kişileri bildirmeyen ilgililer hakkında 3.180,00 TL idari para cezası verilecektir. Bu kişiler tespit edildikleri andan itibaren ayrıca 14 gün süresince izolasyona tabi tutulacaklardır.



8-Yarıcısı olanların herhangi bir tarih söz konusu olmaksızın ilimize girişleri yasaktır. İl dışından gelecek yarıcılık yapanların ise 30 Nisan 2020 Tarihine kadar ilimize giriş yapmaları esastır. 14 günlük izolasyona tabidirler. Yarıcısı olduğu halde gelen olur ve bu kişiyi görevi kapsamında olan kişiler bildirmezse her ikisine 3.180,00 TL. idari para cezası verilecektir. Bu durumda yarıcısı olduğu halde gelenler ayrıca 14 günlük mutlak izolasyon sürecine tabi tutulacaktır.



B-Çay Toplama Sektöründe Çalıştırılacak Mevsimlik İşçilere İlişkin Kararlar:



1- Covid-19 ile mücadele sürecinde ilimizde oluşan istihdam fazlalığının dikkate alınarak çay toplamada öncelikle il içi iş gücü değerlendirilecektir. İlimizde dışarıdan çay tarımı işçisi getirmek ile İl/İlçe Ziraat Odaları müstahsil adına yetkilidir. Diğer her türlü gayri resmi işçi getirme organizasyonları yasaktır.



2- Ziraat odaları getirecekleri işçileri toplu taşıma araçları ile genelgelerde belirtilen hususlara dikkat edilerek ilimize varışlarını temin edeceklerdir. Bu işçiler getirildikleri yerlerde sağlık muayenesinden geçirilerek, virüs belirtisi görülen işçiler araca alınmayacaktır. İlimize getirilen bu tarz işçiler 30 Nisan 2020 tarihine istisna olarak işçi talebinde bulunanların çay toplama talebine göre planlamalar ziraat odaları tarafından yapılarak ilgili müstahsillere zimmetlenecektir.



3- Konaklama yapan bu insanların tüm ihtiyaçları işveren aile tarafından temin edilip sosyal izolasyon kurallarına uygun bir şekilde teslim edilecektir. Hiçbir şekilde bu kişiler 14 gün boyunca kalacakları yer ve çay tarımı yapacakları arazi dışında farklı bir yerde ve mekânda bulunmayacaklardır. Buna çay alım yerleri ve çay fabrikaları da dâhildir. 14 günden önce çay tarımının sona ermesi durumunda işveren durumu derhal muhtar aracılığıyla organizasyonu yapan İl/ İlçe Ziraat Odalarına bildirecek ve akabinde bu birimlerin yönlendireceği araç ile işçiler alınıp talep durumunda başka bir işverene izolasyonunun devamını sağlayacak şekilde verilecektir veya il dışına gönderilecektir. Bu değişiklik ilçelerde Kaymakamlığa İl Merkezlerinde ise Sağlık Müdürlüğü tarafından takip eden birimlere bildirilecektir.



4- İzolasyon süresi olan 14 gün boyunca bu kimselere tarım arazisi dışında çay taşıttırılmayacak, kamyon, kamyonet vb. taşıtlarda da çalışmalarına müsaade edilmeyecektir.



5- İlk 14 gün boyunca mesai sonrası da olsa diğer komşu ailelerde çalışan işçilerle de bir araya gelmelerine izin verilmeyecektir. Bu sorumluluğu işveren de çalışanla aynı ölçüde kabul etmiş sayılacaklardır. Bu durumu ihlal edenler başta muhtarlar olmak üzere tüm duyarlı vatandaşlarımızca da ilgili mercilere bildirilecektir.



6- Konulan bu kuralları ihlal eden işçiler ve işçilere göz yuman aracıları, muhtar, üretici/çiftçi örgüt temsilcileri ve işverenlere ilgili mevzuatlar çerçevesinde müteselsilen cezai müeyyide uygulanarak Pandemi süresince tekrar çalışma ve işçi çalıştırmalarına müsaade edilmeyecektir. İşçinin çalıştığı süre boyunca herhangi bir gribal belirti (ateş, öksürük, nefes darlığı vb.) oluşması halinde ise çalışan işçi ve/veya işveren durumu derhal 112 ihbar hattı üzerinden bildirimini yapacaktır. Hastalık açısından belirti göstermeyenlerle ilgili olarak ilk 14 günden sonra bu kısıtlamalar ortadan kalkacaktır. Normal toplumsal sosyal izolasyon kuralları işleyecektir.



7- 14 günlük sürecin başla"ngıcından itibaren sağlık takibinin yapılabilmesi için gelen işçilerin isimleri, çalıştıracak işverenin bilgileri adres ve telefon bilgileri İl Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar tarafından önceden kurulmuş olan arama ekiplerine sürecin başında bildirilecek ve bu ekiplerce her gün işverenin düzenli olarak aranarak süreç takibi yapılacaktır. Kolluk kuvvetleri de bu süreçte çay tarımı yapılan mahalle ve köylerde sıklıkla devriye görevi ifa ederek işleyişi kontrol edeceklerdir.



8- Müstahsil adına ilk 14 günlük süreçte çay alım yerlerinde çay sattırılacak işçilerin 30 Nisan 2020 tarihinden önce getirilmeleri şarttır. Bu işçiler genel kurala tabidir. Özetle izolasyondan geçmemiş hiç kimse çay alım yerlerine gidemeyecektir.



9- Çay alımı yapan kamu/özel tüm alım yerlerinde ilgililer tarafından yeterli sayıda el dezenfektanı bulundurulacaktır. Çay alım yerlerindeki muhtemel kalabalık ortam dikkate alınarak alım yapan kurum tarafından maske dağıtılması, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alım yapmaları gerekmektedir.



10- Bu süreç içerisinde öncelikle il içi istihdam gözetilerek ihtiyaç duyulması halinde dışarıdan işçi (çayın nakliyesi ve yüklemesi esnasında kullanılacak olan işçiler dahil) getirecek olan çay fabrikaları, kooperatif ve özel sektör temsilcilerinin mutlaka 30 Nisan 2020 tarihinden önce işçilerini getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu işçiler için 14 günlük mutlak izolasyon süresi, uygun nakil ve uygun barınma şartları organizasyonu yapan kurumlar tarafından sağlanacaktır.



Oy birliği ile karar verilmiştir.