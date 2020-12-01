Rize’de boy ve ağırlık sınırlanmasına takılan 10 ton hamsiye el konuldu

Rize'de av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde 10 ton hamsiye el konuldu.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İyidere nakil güzergâhında yapılan denetimlerde boy sınırlanmasına takılan 10 ton hamsiye el konuldu.

Ele geçirilen hamsiler nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5/1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin 17. Maddesinde belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 1 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.