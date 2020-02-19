Rize'de koronavirüs paniği! Bir kişi karantina altına alındı

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle Rize'de bir kişi Tayland'dan dönüşte yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurunca karantina altına alındı.

Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.

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