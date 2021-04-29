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  3. Rize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecek

Rize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecek

Rize'de İl Özel İdaresi tarafından yöresel mimariyi özendirmek ve afetlerde can kaybı yaşamamak için 7 adet ev projesi hazırlatıldı.

Rize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecek

Rize İl Özel İdaresi tarafından ilin yöresel mimarisini korumak ve ildeki el ve afet riskindeki can ve mal kayıplarını ortadan kaldırmak için kırsal bölgeler için ev projeleri hazırlandı. Hazırlanan projelerin tanıtım programında konuşan Rize Valisi Kemal Çeber aynı zamanda projeye başvuruda bulanacak ilk 100 kişinin zemin etüt maiyetinin de Rize İl Özel İdaresi tarafından karşılanacağını dile getirdi.

İlk etapta çeşitli boyutlarda 7 adet ev projesi üretildiğini dile getiren Vali Kemal Çeber "Biraz da Rize coğrafyasının zorluğundan kaynaklanan nedenlerle afetlerden ön çok zorluk yaşayan ilimizde hem bu afetlere karşı vatandaşımızı en üst düzeyde koruyabilmek hem de hepimizin imrendiği, coğrafyası kadar güzel olan Karadeniz mimarisini ve Rize mimarisini de yaşatabilmek için bir proje başlattık. Kırsal tip projeler, yapılaşma projeleri. 1 yıldır bu yöreyi bilen sanat tarihçilerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz çalıştı ve ilk etapta 7 adet proje üretildi" dedi.

VATANDAŞLAR İZİN SÜRECİNDE SIKINTI YAŞAMAYACAK

Bu projeler ile bölgedeki izinli yapıların da arttırılmak istendiğini vurgulayan Çeber "Bu proje ile hem coğrafyamızdaki izinli yapı stokumuzu arttırmak istiyoruz hem insanlarımızı en sağlıklı biçimde yaşatmak, derelerin içerisinden ev toplamamak istiyoruz. Vatandaşlarımız açısından proje maliyetlerini en aza indirmek ve izin alma süreçlerini en kısa hale getirmek istiyoruz. Ben bu projeyi yapmak istiyorum diyen vatandaşımız bu projeyi almış oluyor ve hali hazırda projeyi İl Özel İdaremiz hazırladığı için izin sürecinde sıkıntı yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

İLK 100 BAŞVURUDAN ZEMİN ETÜDÜ MALİYETİ ALINMAYACAK

Zemin etüt maliyeti karşılanacak olan ilk 100 başvuru için İller Bankası'nın kriterine göre ilçelere kota verileceğini dile getiren Çeber "Bu projeyi uygulamak isteyen ilk 100 vatandaşımızın zemin etüt maliyetlerini de biz karşılayacağız. Her bir ilçemize ve il merkezimizin kırsalına İller Bankası'nın dağıtım kriterine göre kota koyduk. Yani her bir köyde belli bir sayıyı aşmayan, ailelerde belli bir ismi aşmayan bir şekilde ilk 100 vatandaşımızın zemin etüdü maliyetlerini biz karşılayacağız" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Rize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecek

Rize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecek

Rize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecek

Rize’de Valilik harekete geçti: Yöresel mimari özendirilecek

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