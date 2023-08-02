Rize'den yine fıkra gibi olay! Binasına astığı pankartı görenler fotoğraf çekmeden geçmiyor!

Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir binanın ön tarafına asılan "Allah rızası için evlenmek istiyorum" pankartı gündem oldu. Pankartı görenler fotoğrafı çekip sosyal medyaya atmadan geçemiyor.

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Rize'den yine fıkra gibi olay! Binasına astığı pankartı görenler fotoğraf çekmeden geçmiyor!

Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki 9 evlat sahibi Salih Aycibin, vefat eden eşinin ardından yeniden evlenebilmek için evine pankart astı. Evlenmek için bazı şartları olan Aybicin, "Temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. 60-70 kilo arası olacak azami 80 olacak. 150 kiloluk karı bana lazım değil. Leş gibi bir hanım istemiyorum. Çocuk edebilen bir hanım olursa o daha güzel. Amacım güzel bir yuva kurmak." dedi.

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan ve 'Mirzab Ağa' olarak bilinen Salih Aycibin, 18 ay önce eşini trafik kazasında kaybetti. Eşinin ölümünün ardından Aycibin, tekrardan evlenmek için eş adayı bulmaya çalıştı.

Araya aracı sokarak görücü usulü evlenmeye de çalışan Aycibin sonuç alamadı. Daha sonrasında evlenebilmek için çare olarak yol kenarında bulunan evinin yola bakan duvarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, amin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı pankart astı.

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PANKARTI GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKMEDEN GEÇMİYOR!

Asılan pankartı gören vatandaşlar evin önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca Salih Aycibin, bir anda ilgi odağı haline geldi. Bu durum Salih Aycibin'e eş adayı bulmak konusunda büyük katkı sağladı fakat Aycibin şu ana kadar ki eş adaylarının hiçbirini beğenmedi.

"80 KİLOYU GEÇMEYECEK"

Evlenmek için gelen adaylar arasında kriterlerine uygun biri olmadığını ve arayışının devam ettiğini ifade eden Salih Aycibin, "Benim hanımıma yolun üzerinde araba çarptı. Rahmetlik oldu. Ondan sonra karısız kaldım. Karıya ihtiyacım var. Bu sefer kime diyeceğim 'Bana karı bul' diye. Böyle bir pankart astım buraya. Ondan sonra kendi kendine iş gelir. Çok arayan hanımlar oldu. Bende temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. 60-70 kilo arası olacak azami 80 olacak. 150 kiloluk karı bana lazım değil. Aracı olanlar vardı. Onlar da bana 'Sen seçicisin' gibi kelimeler kullandı. Bizde para sıkıntısı yok. Bana imanlı bir karı bulursanız dua ederim size. 60-70 yaşındaki karıyı ne yapacağım. İmanlı olacak bu bir ikincisi de güzel bir hanım olacak. Leş gibi bir hanım istemiyorum. Çocuk edebilen bir hanım olursa o daha güzel. 40-45 yaş arası olsa güzel olur. Benim sağlığım yerinde. Amacım güzel bir yuva kurmak. İnanıyorum ki olacak. Pankarttan sonra 100 tane karı aradı ama hiçbiri uymadı" diye konuştu.

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