Rob Milsom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Milsom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rob Milsom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rob Milsom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rob Milsom 2 Ocak 1987 tarihinde Redhill şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Robert Steven Milsom şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rob Milsom Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Rob Milsom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Rob Milsom'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rob Milsom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rob Milsom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rob Milsom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rob Milsom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Fulham Res.

1 Şubat 2008 yılında Brentford

1 Mart 2008 yılında Fulham Res.

1 Temmuz 2008 yılında Fulham

1 Aralık 2008 yılında Southend United

1 Ocak 2009 yılında Fulham

1 Mart 2010 yılında TPS

1 Ağustos 2010 yılında Fulham

13 Ocak 2011 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2013 yılında Rotherham

26 Kasım 2014 yılında Bury

23 Aralık 2014 yılında Rotherham

1 Temmuz 2015 yılında Notts County

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

13 Ağustos 2018 yılında Crawley Town

31 Ağustos 2018 yılında Notts County

31 Aralık 2018 yılında Crawley Town

14 Ocak 2019 yılında Notts County

1 Ağustos 2019 yılında Sutton Utd

Rob Milsom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rob Milsom şuan Sutton United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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