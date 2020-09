Robbert Pattinson kimdir? Kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Koronavirüse mi yakalandı?

Robert Pattinson kimdir? sorusu koronavirüse yakalandığı haberinin duyulması ile merak konusu oldu. Gişe rekorları kıran Alacakaranlık serisindeki Edward Cullen rolüyle tanınan oyuncu Robert Pattinson, kimdir? Kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986, Londra'da dünyaya geldi. Pattinson Londra, İngiltere'de doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi Clare ise bir modellik ajansında çalışmaktaydı. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası vardır. 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Buradan ayrılınca eğitimine The Harrodian School'da devam etti.

Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buraya dahil olduktan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı.

2013 yılının haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi. Sonraları reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin tarafından, Robert'ın kampanya için çekildiği fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.

Pattinson oyunculuk kariyerinin başlarında yardımcı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu. Ancak Vanity Fair'de oynadığı sahneler sonradan çıkarıldı ve sadece filmin DVD'sinde yayınlandı.

HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Robbert Pattinson çok sayıda filmde rol almış ve tanınırlığını artırmıştır. İşte Panttinson'ın oynadığı filmler:

2004 - Vanity Fair

2004 - Ring of the Nibelungs

2005 - Harry Potter and the Goblet of Fire

2006 - Haunted Airman, TheThe Haunted Airman

2007 - Bad Mother's Handbook,

2007 - Harry Potter and the Order of the Phoenix

2008 - How to Be

2008 - Twilight

2009 - Little Ashes

2009 - Twilight Saga: New Moon

2010 - Remember Me

2010 - Twilight Saga: Eclipse

2011 - Bel Ami2011 - Water for Elephants

2011 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

2012 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

2012 - Unbound Captives2012 – Cosmopolis

2013 - The Rover

2013 - Mission: Blacklist

2013 - Queen of the Desert