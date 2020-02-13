Robert Downey Thanos için kutlama yaptı! Josh Brolin'e özel doğum günü videosu paylaştı

Iron Man, Thanos doğum günü videosu ile instagram takipçilerinin yüzünü güldürdü. Avengers: Endgame film setinde arkadaşlarının doğum gününü kutladığı Josh Brolin videosu, ettikleri danslar ile oldukça etkileşim aldı.

THOR, DANSIYLA TEBESSÜM ETTİRDİ

Robert Downey Jr., sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile herkesi güldürdü. Jr., geçen yıl çekilen Avengers: Endgame filminin setinde, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chris Pratt, Chadwick Boseman ve diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte Thanos’u canlandıran Josh Brolin’in doğum gününü eğlenceli bir video ile kutladı.

Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi, binlerce yorum yapıldı. Paylaşımın en dikkat çeken ismi ise Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth oldu. Ünlü oyuncu ‘Happy Birthday’ şarkısında yaptığı dans ve sempatik tavırlarıyla tebessüm ettirdi…