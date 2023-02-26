Robinson Requene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robinson Requene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robinson Requene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robinson Requene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robinson Requene 1 Aralık 1992 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Róbinson Andrés Requene Reasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robinson Requene Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Robinson Requene'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robinson Requene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robinson Requene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robinson Requene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robinson Requene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2011 yılında LDU de Loja

8 Mayıs 2012 yılında CD Macará

23 Temmuz 2012 yılında LDU de Loja

2 Ağustos 2016 yılında Mushuc Runa SC

27 Şubat 2018 yılında LDU Portoviejo

7 Ocak 2019 yılında Atl. Porteño

10 Temmuz 2019 yılında Gualaceo SC

1 Ağustos 2020 yılında Libertad FC

Robinson Requene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robinson Requene şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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